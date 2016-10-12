Самара, 12 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. При строительстве пешеходных переходов в Самаре стоимость проложенного греющего кабеля оказалась выше в 3,7 раза, а облицовочной плитки — в 2,4 раза. Через три месяца после приемки работ керамогранитная облицовка посыпалась повсеместно. Об этом и других финансовых нарушениях сообщил Госфинконтроль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

Службой Государственного финансового контроля Самарской области проведено обследование министерства транспорта и автомобильных дорог региона в отношении расходов в рамках госпрограммы развитие транспортной системы. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

«На момент проведения контрольного мероприятия (через три месяца после приемки работ) установлено повсеместное разрушение (отслоение) керамогранитной облицовки подземных переходов, разрушение остекления крыши (стекла триплекс) лестничных групп переходов, повсеместная коррозия металлических конструкций крыши, протечки крыши, отслоение лакокрасочного покрытия стен тоннельной части переходов», указано в опубликованном документе .

После проведения членами ревизионной группы контрольного осмотра подрядчиком проведены ремонтно-восстановительные работы на объекте на общую сумму на общую сумму 3 млн 417,9 тыс. рублей.

«Минтранспорта приняты работы по укладке греющего кабеля на площади, не соответствующий проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, и государственному контракту. Греющий кабель на подземных пешеходных перехода на км 5+700, 7+800 автодороги Московское шоссе в г.о.Самара уложен на площади 642 м2, при предусмотренной проектом и государственным контрактом площади 966 м2», перечисляет выявленные нарушения Госфинконтроль.

«Министерством приняты и оплачены работы с использованием материала, не соответствующего проектной документации. В соответствии с проектом отделка лестничной группы пешеходных переходов должна производиться керамогранитом, имеющим морозостойкость не менее F300 (300 циклов). Фактически отделка стен лестничной группы выполнена керамогранитной плиткой морозостойкостью не менее F200. Кроме того, Министерством приняты работы по укладке греющего кабеля с шагом, меньшим, чем предусмотрено проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, и государственным контрактом, в результате этого мощность электрического отопления полов на подземных переходах составила от 200 до 225 Вт/м2, что не соответствует проекту (350 Вт/м2)».

«При устройстве системы электрического отопления полов на основе нагревательного кабеля на подземных пешеходных переходах на км 5+700, 7+800 автодороги Московское шоссе в г.о. Самара (ул. Советской Армии, ТЦ «Империя») использован нагревательный кабель Deviflex DTIP-18, в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) указан нагревательный кабель NEXANS DEFROST PIPE 20. Рыночная стоимость примененного греющего кабеля Deviflex DTIP-18 ниже стоимости греющего кабеля отраженной в актах о приемке выполненных работ в 3,7 раза или на 3 млн 383,7 тыс. рублей».

«Аналогично, при устройстве покрытий пандусов из тротуарной плитки на подземных пешеходных переходах на км 2+600, 5+700, 7+800 автодороги Московское шоссе в г.о. Самара использована плитка «обычная» тротуарная, в актах о приемке выполненных работ указана брусчатка Фарбштайн «Классико». Рыночная стоимость примененной плитки составляет 329 тыс. рублей, что ниже стоимости плитки, отраженной в актах о приемке выполненных работ в 2,46 раза или на 479,4 тыс. рублей».

«Министерством приняты и оплачены работы по проектированию подземного пешеходного перехода на км 4+000 автодороги Московское шоссе в г.о.Самара (район Центрального автовокзала), строительство которого не осуществлено. Мероприятие по строительству подземного пешеходного перехода исключено из государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014−2025 годы)». Нереализация разработанной за 4 млн 500 тыс. рублей проектной документации — неэффективное использование средств областного бюджета».

«Следует отметить, что в 2009—2011 годах Министерство направило на проектирование надземных пешеходных переходов на тех же участках автодороги Московское шоссе в г.о.Самара 18 млн рублей. Указанная проектная документация реализована не была».

«Кроме того, Министерством оплачено приобретение и монтаж подъемной платформы для маломобильных групп населения на подземном пешеходном переходе на км 2+600 автодороги Московское шоссе (пересечение с ул. Революционной) в сумме 1 млн 32,2 тыс.рублей. Фактически на момент проверки платформа отсутствовала/не функционировала».

«Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия доступность подземного перехода для маломобильных граждан обеспечена не была, расходы на приобретение и монтаж подъемной платформы в сумме 1 032,2 тыс. рублей являются неэффективными. Министерству предложено обеспечить доступность указанного подземного пешеходного перехода для маломобильных групп населения».

«Министерством допущено неправомерное использование бюджетных средств в результате несоблюдения требований к применению единичных расценок и норм ценообразования в строительстве в размере 1 млн 155,6 тыс. рублей».

«В ходе коллегии, проведенной по результатам контрольного мероприятия, Министерство обязалось устранить причины и условия, способствовавшие совершению указанных нарушений и недостатков. По результатам контрольного мероприятия Министерством начата претензионная работа в отношении подрядчика, с целью возврата неосновательного обогащения», указано в опубликованном пресс-релизе Госфинконтроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2016 года увидел свет очередной отчет Госфинконтроля Самарской области по результатам ревизий региональных ведомств и департамента градостроительства мэрии Самары, в том числе в сфере закупок, выявленных при реализации госпрограммы по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Читайте также: Подготовка Самары к ЧМ по футболу: куда уплывают бюджетные средства