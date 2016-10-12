Киев, 12 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум.



Виктор Г. Алексеев Арсен Аваков

Украина не согласится на проведение местных выборов в отдельных регионах Донбасса до взятия под контроль всего участка российско-украинской границы. Об этом 11 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, комментируя призыв президента Франции Франсуа Олланда к проведению выборов в ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

«Он потребовал сначала проведения выборов на Донбассе, и лишь затем вывод оккупационных войск России с украинской земли и возвращение контроля Украиной за украино-русской границей. Он хочет выборы сразу после прекращения огня и разведения войск!» — написал Аваков.

По его словам, Олланд «много на себя берет». При этом украинский министр назвал «безобразным» призыв главы МИД Франции Жан-Марка Эро предоставить особый статус Донбассу. «Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эро во время визита в Украину, теперь президент Олланд», — отметил Аваков.

Украинский министр заверил, что Киев не собирается отдавать свои территории Российской Федерации. «И я говорю Вам — господин Олланд — не смейте указывать нам отдавать территории Украины и миллионы жизней наших граждан — под путинский режим, потому, что так вам кажется удобным!.. Ваши предложения и трактовки урегулирования войны на Донбассе — неприемлемы и возмутительны для любого настоящего украинца», — сказал Аваков президенту Франции.

Он также напомнил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий двое украинских солдат погибли, еще 11 получили ранения.

Ранее, 11 октября, президент Франции Олланд заявил, что сначала нужно провести выборы на территории Донбасса, а уже потом возвращать границу под контроль Украины.

По его мнению, на данный момент более приоритетным является проведение выборов на территории Донбасса, а не передача границы под контроль Украины. В то же время он заявил, что выборы не нужно проводить любой ценой. ВС ДНР и ЛНР должны выполнить свою часть обязанностей, которые указаны в Минских соглашениях.

«В первую очередь прекращение огня, отвод оружия, разоружение, но после этого — выборы», — добавил Олланд. Президент Франции отметил, что в случае провала Минских соглашений мир будет иметь еще один «замороженный конфликт».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр иностранных дел Франции Эро призвал Киев предоставить отдельным регионам Донбасса особый статус в рамках выполнения Минских договоренностей.

«Условием политического характера является подготовка и принятие украинского законопроекта о местных выборах на Донбассе и предоставления особого статуса этому региону», — сказал Эро.

При этом Эро также заявил о необходимости полного прекращения огня и разведении войск в трех пилотных зонах.

Напомним, руководство ДНР и ЛНР неоднократно призывало Киев выполнить политическую часть Комплекса мер по реализации Минских соглашений — принять закон об амнистии бойцов ДНР и ЛНР, закон о выборах в отдельных регионах Донбасса и закрепить в Конституции Украины автономию Донбасса. В то же время украинская сторона настаивает на последовательном выполнении пунктов Минска-2, в частности, сначала выполнить 1−3-й пункты Минских соглашений — обеспечить устойчивый режим прекращения огня на линии соприкосновения, отвести тяжелые вооружения и допустить наблюдателей ОБСЕ на все объекты ДНР и ЛНР.