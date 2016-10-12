Нижний Новгород, 12 октября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Девять из одиннадцати комитетов в Законодательном собрании Нижегородской области возглавили представители «Единой России». Четыре комитета возглавили депутаты, устроившие бойкот первого заседания Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области

В частности, комитет по бюджету и налогам возглавил Александр Шаронов, комитет по экономике и промышленности — Олег Лавричев. Председателем комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству был избран Владимир Солдатенков, комитета по агропромышленному комплексу — Игорь Тюрин, комитета по имущественным и земельным отношениям — Андрей Тарасов.

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Комитет по социальным вопросам возглавил Надир Хафизов, комитет по вопросам государственной власти области и местного самоуправления — Валерий Осокин, комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса — Олег Шавин, комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества — Дмитрий Малухин (фракция «Единая Россия»).

«Справедливой России» достался комитет по развитию предпринимательства и туризма. Его возглавил Александр Бочкарев.

Председателем комитета по экологии и природопользованию избран Владислав Атмахов из ЛДПР.

Представители КПРФ постов глав комитетов не получили.

Отметим, что четверо из новых глав комитетов — Тарасов, Солдатенков, Бочкарев и Атмахов — принимали участие в депутатском демарше, проигнорировав первое заседание Заксобрания и сорвав его.

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По мнению экспертов, этот поступок депутатов был элементом своеобразного торга при распределении властных полномочий.

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В ситуацию было вынуждено вмешаться представительство президента РФ в Приволжском федеральном округе. С депутатами-саботажниками были проведены «консультации».

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В результате бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, которого считают вдохновителем депутатского демарша, получил пост вице-спикера Заксобрания, а часть поддержавших его депутатов — посты глав комитетов.