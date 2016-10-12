Москва, 12 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Личный кабинет налогоплательщика не является единственным средством для уплаты налога на имущество — граждане, не прошедшие регистрацию, получат соответствующие бумажные уведомления. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос о способе уплаты налога на имущество.

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«Ни в коем случае, не только личный кабинет является средством для уплаты налога на имущество — это можно сделать абсолютно в любом банке, с помощью онлайн-банкинга»

Отвечая на вопросы сенаторов о налоговых уведомлениях, руководитель ФНС отметил, что «все, кто воспользовался личным кабинетом — это 22 млн граждан — получают налоговые уведомления, которые являются основой для уплаты транспортного, земельного и имущественного налога».

«Там очень быстро, это очень экономит время. Но те, кто не зарегистрировался, получают бумаги — это является основой для уплаты», — продолжил он.

По его словам, в связи с переходом 28 регионов на кадастровую стоимость как базу для оплаты налога на физических лиц, «к сожалению, сроки немного сдвинулись, но все должны получить свои соответствующие налоговые уведомления до 1 ноября этого года».

Срок уплаты имущественных налогов за 2015 год истекает 1 декабря 2016 года.