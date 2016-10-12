Чайковский, Пермский край, 12 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Пермском крае вновь педагогический скандал. Еще не утихли разговоры о травле первоклассника в одной из пермских школ, идет проверка по факту стрельбы учителя по курящим школьникам в Суксунском районе, как в городе Чайковском возник шум вокруг ситуации в одной из элитных школ.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

Как сообщает местный портал «Чайковские новости», двое гимназистов проходили курс лечения в онкоцентре Перми, поэтому не могли посещать занятия. После выписки из онкоцентра они проходили обучение на дому. Летом 2016 года ученикам указали на дверь якобы в интересах учреждения: чтобы не портить показатели успеваемости. Старшеклассник умолял директора оставить его в гимназии, но безрезультатно. В итоге дети перешли в другие школы города, что стоило большого эмоционального потрясения.

О ситуации стало известно в начале учебного года из переписки подростков в соцсетях. Родители же не хотят будоражить тему и отказываются от интервью, чтобы не подвергать детей волнению во время реабилитационного периода. Однако жалоба в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае подана. Там этот случай назвали бесчеловечным и требующим немедленного разбирательства. Юристы также отмечают, что руководство учебного заведения грубо нарушило федеральный закон «Об образовании».

Сама директор гимназии опровергает информацию об отчислении детей в связи с их онкологическими заболеваниями. В управлении образования Чайковского заявили, что в настоящее время разбираются в этой ситуации, сообщает телекомпания «РифейПермь».