Новомосковск, Тульская область, 12 октября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. 14-летняя школьница покончила с собой в городе Новомосковске Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону 12 октября.

pixabay.com Записка

Тело девочки с огнестрельным ранением головы было обнаружено 10 октября, в квартире, где она жила с семьей.

СКР возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

По версии следствия, вечером 10 октября девочка, находясь дома одна, закрылась в ванной. Рядом с ребенком нашли обрез охотничьего ружья. Следователи также изъяли предсмертную записку, в которой школьница сообщает близким о решении умереть.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

За последние дни это не первая подобная трагедия. Так, в Иванове школьница покончила с собой после отказа родителей подарить ей на день рождения дорогой смартфон.