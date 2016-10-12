Саппоро, Япония, 12 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Японии арестован владелец небольшой бюджетной гостиницы в городе Саппоро, который позволял своим постояльцам жить бесплатно или со скидками, если они работали в отеле, пишет газета «Известия».

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В качестве платы за проживание можно было убираться в номерах или застилать постели. По мнению полиции, хозяин гостиницы нарушил законодательство Японии, согласно которому иностранцы, приехавшие в страну по туристической визе, не имеют права работать за вознаграждение.

Арестованы и граждане Малайзии и Китая, работавшие в отеле. Они заявили, что не нарушили законодательство, так как не получали за работу денег. Бизнесмен владеет еще 13 отелями, их также проверит полиция.