Липецк, 12 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Житель города Липецка приговорен к 13 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

josealbafotos Арест. Тюрьма

33-летний мужчина с января 2011 года по июнь 2015 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Девочка 2006 года рождения подвергалась нападениям отчима, когда ее матери не было дома. Рассказать о произошедшем матери девочка решилась только тогда, когда ее мать прекратила отношения с сожителем.

Подсудимый вину в совершении преступления признал еще на стадии предварительного следствия. Суд признал его виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.