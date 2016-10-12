Москва, 12 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Роспотребнадзор зафиксировал более 100 случаев завоза лихорадки денге в Россию в 2016 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Trust.org Комары-переносчики лихорадки денге

«За последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки денге, в том числе в 2012 году — 63 случая, в 2013 году — 170, в 2014 году — 105 случаев, в 2015 году — 136, за 8 месяцев 2016 года — более 100», — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов. Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирской области и Хабаровском крае.

Ведомство напоминает о мерах профилактики и рекомендует по возвращении при повышении температуры информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, заверили в ведомстве.