Дивногорск, Красноярский край, 12 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Причиной агрессивного поведения 12-летней жительницы города Дивногорска (Красноярский край), напавшей с ножом на своих сверстниц, стала ревность, которая возникла на почве дружбы с одноклассником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Красноярскому краю.

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«Как полагают следователи, вчера в одной из городских школ две ученицы 6 класса несущественно повздорили между собой на почве дружбы с одноклассником и договорились обсудить это после занятий», — сообщили в пресс-службе.

Приглашённая на встречу одноклассница взяла с собой подругу. Трое подростков начали выяснять отношения возле жилого дома на улице Машиностроителей.

«После разговора инициатор встречи, 12-летняя девочка, попросила ровесниц повернуться к ней спиной, объясняя это тем, что приготовила некий сюрприз, после чего достала нож и нанесла каждой по два касательных ранения по бокам и убежала с места происшествия», — сообщили в пресс-службе.

В это время мимо проезжал на квадрацикле житель города: он остановился и помог пострадавшим забраться в транспортное средство, оказал им первую помощь. В настоящее время состояние госпитализированных девочек стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт с применением холодного оружия в Дивногорске закончился госпитализацией двух школьниц. Ранее было известно, что он вспыхнул «на бытовой почве». Помог пострадавшим житель Дивногорска, доставив девушек-подростков в больницу.