Салехард, 12 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. На Ямале местные жители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном СКР.

pixabay.com Убийство

В полицию 11 октября поступило сообщение от тундровиков, что в стойбище, расположенном в лесном массиве на берегу озера Пякуто в Пуровском районе, обнаружено тело мужчины. Данная местность находится в 50 километрах от города Муравленко.

Следственно-оперативная группа посмотрела место происшествия, опросила возможных очевидцев. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством две недели назад. Как поясняют соседи, усопший расстался с женой и злоупотреблял после её ухода алкоголем.

Отметим, что это второй обнаруженный труп в ЯНАО за неделю. В Салехарде 3 октября на территории складских помещений АО «Салехардэнерго» охранником был найден труп мужчины с частично отсутствующими мягкими тканями тела. Управление СКР по ЯНАО начало доследственную проверку, в ходе которой уже установлена личность погибшего. Им оказался Александр Акуленко — гражданин Киргизии 1969 года рождения, без определённого места жительства. Осмотрено место происшествия, устанавливаются очевидцы и граждане, знавшие мужчину при жизни. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела, сообщают в региональном СКР.