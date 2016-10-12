Ярославль, 12 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Ярославле реестр объектов культурного наследия пополнился еще одним памятником. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы Юрий Аврутов, отныне этот статус приобрел дом № 18/50 на проспекте Ленина.

Ольга Мазанова Перестройка фасада дома в Ярославле

Градозащитники и общественность с одобрением восприняли эту новость. По их мнению, статус памятника станет для здания единственным спасением — внешнему виду дома, являющегося ярким образцом «сталинского барокко», уже нанесен серьезный ущерб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организация, занимающая помещения на первом этаже здания, перелицевала часть фасада дома, оформив его природным камнем. Это вызвало шквал возмущений ярославцев. Депутат Роман Фомичев направил в прокуратуру обращение с просьбой оценить действия фирмы. Юрий Аврутов, в свою очередь, обратился в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с просьбой признать дом памятником культуры.

Департамент, поддержавший позицию градозащитников, отреагировал оперативно. Сначала дом на проспекте Ленина был включен в список объектов, обладающих признаками памятника культурного наследия. Затем этот статус был подтвержден. Однако в течение года будет определено историко-культурное значение памятника — федеральное или региональное. Впрочем, уже сейчас на дом распространены охранные меры. Однако приведение фасада в первоначальный вид остается под вопросом.

«Необходимо заставить собственника вернуть зданию прежний образ. Даже для рядовых объектов, не обладающих статусом памятника культуры, действия по подобному изменению внешнего вида недопустимы. И если собственник не отреагирует на предписания департамента охраны объектов культурного наследия, придется идти в суд. Впрочем, к настоящему времени фасад дома претерпел множество вмешательств», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Юрий Аврутов.

Он также отметил, что новый статус дома, в принципе, не слишком отразится на его жителях. Ведь ценность в первую очередь представляет внешний облик здания.

«Для памятника будет прописан предмет охраны — то особенности, которые составляют его ценность. В нашем случае интересен фасад дома — редкое по архитектуре явление. В Ярославле таких зданий всего два. Поэтому искажение внешнего облика дома недопустимо. Что же касается действий с внутренними помещениями — то никаких сложностей здесь быть не должно», — отметил Юрий Аврутов.