Стамбул, Турция, 12 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Россия может заморозить объемы добычи нефти на достигнутом уровне производства сроком примерно на полгода. Об этом заявил журналистам в Стамбуле глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом. Переговоры между ними состоялись в преддверии сегодняшней неформальной встречи стран ОПЕК и не ОПЕК в Стамбуле.

Mapya Нефть

По словам Новака, российская сторона рассматривает возможность сохранения объемов добычи нефти на уже достигнутом уровне производства черного золота. Что касается того, результаты какого именно месяца будут выбраны для заморозки, то это выяснится позже. Зато желаемый срок действия сделки Москва обозначила более четко: шесть месяцев. Причем если будет необходимо, то эти временные рамки можно будет увеличить, так как все будет зависеть от текущей ситуации, объяснил Новак.

Он отметил, что сейчас эти и другие вопросы подробно изучаются. Причем российский министр обратил внимание на то, что Россия еще с начала года не раз указывала на то, что готова заморозить объемы добычи. Глава российского энергетического ведомства подчеркнул, что речь идет именно о заморозке добычи, а не о ее сокращении. Но теперь важно сначала дождаться решения, которое примут члены ОПЕК. Речь идет об официальном заседании стран картеля в конце ноября в Вене.

В целом, что касается сроков возможного действия сделки по заморозке, то ранее, как передавало ИА REGNUM, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо говорил, что соглашение может связать подписавших его примерно на год. Другие же члены картеля говорили о более коротком сроке, что связано с эффективностью самой сделки. Теперь Бакиндо заявляет, что сделка по ограничению уровня добычи нефти будет действовать в течение шести месяцев, после чего условия соглашения подлежат пересмотру.

Доходы бюджета России не пострадают из-за соглашения по заморозке. По словам Александра Новака, отсутствие роста производства должно компенсироваться увеличением цен на нефть. Собственно, именно на рост цен на черное золото и рассчитывают участники переговоров по заморозке. Министр, в свою очередь, уверен в эффективности сделки, которая положительным образом повлияет и на финансовое положение компаний, и на бюджет страны.

Напомним, что в конце сентября в Алжире в рамках Международного энергетического форума состоялись неформальные переговоры страны ОПЕК по поводу соглашения о заморозке. Новак заранее объявил, что Россия готова к сделке, но для начала необходимо, чтобы члены ОПЕК смогли договориться между собой. В противном случае возможен сценарий Дохи, когда переговоры сорвались из-за позиции Саудовской Аравии и Ирана. В этот раз важно было, чтобы с ИРИ смогли договориться остальные члены картеля. В Алжире ОПЕК удалось прийти к соглашению по заморозке на уровне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Сообщалось, что для таких стран как Нигерия, Иран, Ливия должны быть предусмотрены определенные квоты на добычу, так как здесь произошло падение уровня производства по независящим от них причинам.

Окончательные решения по сделке будут объявлены в конце ноября в Вене на заседании ОПЕК. До этого будут вестись переговоры. Так, сегодня, 12 октября, в Стамбуле состоится неформальная встреча ОПЕК, в которой принимает участие и Россия.