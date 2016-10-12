Тбилиси, 12 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Командный корабль 6-го флота США Mount Whitney (LCC 20) прибыл в Батумский порт Грузии 12 октября утром. По информации посольства США в Грузии, это уже четвертый визит данного корабля, который осуществляется в рамках регулярного планового передвижения.

U.S. Navy Корабль ВМС США Mount Whitney

Mount Whitney (LCC 20) останется в Батуми до 15 октября, и в ходе нынешнего визита состоятся встречи и двусторонние учения с союзниками из США и морскими партнерами. Целью операций этого корабля называется усиление морской безопасности, обеспечение стабильности региональных партнеров США и повышение их готовности и морских возможностей.

Оценивая визит, в посольстве подчеркнули, что он служит упрочению связей между двумя странами, выполнению обеими сторонами взятых обязательств, а также содействует безопасности и стабильности в регионе.

Американские моряки в ходе этого визита смогут ознакомиться с достопримечательностями и историческими местами Грузии и углубить партнерство с грузинскими коллегами.

Корабль командования и управления 6-го морского флота США Mount Whitney (LCC 20) вошел в Черное море для поддержки операции Atlantic Resolve. Он остановился в Гаэте, в Италии, где проводит морские операции вместе с союзниками и партнерами в ареале действия операций 6-го флота США.