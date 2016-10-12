Москва, 12 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. У Минфина пока нет больших планов по приватизации в 2017—2019 годах, заявил министр Антон Силуанов. Однако Минфин планирует вернуться к этому вопросу при подготовке бюджета на очередную трехлетку.

forocoches.com Итоги приватизации

«Пока у нас нет больших объемов и больших планов по приватизации», — отметил Силуанов на форуме «Россия зовет!»

По словам министра, этот вопрос будет затрагиваться при очередных бюджетных циклах.

«При подготовке бюджета на 2017−2020 год нужно будет обязательно возвращаться к этому с тем, чтобы, с одной стороны, уменьшить трату резервов, а с другой стороны, уменьшить долю госсектора в экономике, это тоже хорошая структурная мера», — пояснил он.