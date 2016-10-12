В дагестанском селе Губден силовиками ликвидирован боевик — СМИ
Дагестан, 12 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудниками правоохранительных органов ликвидирован член бандформирования, открывший огонь из частного дома в селе Губден, сообщает Life.
mil.ru
Антитеррор
По данным издания, дом с членами банды в дагестанском населенном пункте Губден (Карубаденхенский район) был заблокирован силовиками. Один из боевиков открыл огонь.
В селе в 9:50 мск был введен режим контртеррористической операции. В настоящее время столкновение продолжается.
Точное количество боевиков, блокированных в доме, неизвестно.