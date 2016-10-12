Дагестан, 12 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудниками правоохранительных органов ликвидирован член бандформирования, открывший огонь из частного дома в селе Губден, сообщает Life.

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По данным издания, дом с членами банды в дагестанском населенном пункте Губден (Карубаденхенский район) был заблокирован силовиками. Один из боевиков открыл огонь.

В селе в 9:50 мск был введен режим контртеррористической операции. В настоящее время столкновение продолжается.

Точное количество боевиков, блокированных в доме, неизвестно.