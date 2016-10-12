Москва, 12 октября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Законопроект о льготах по оплате частного жилья для семей с инвалидами внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предлагается установить инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50% платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений независимо от вида жилищного фонда.

Сейчас компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50% предоставляется инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда.

«Инвалиды, занимающие жилые помещения по договорам социального найма, и инвалиды, являющиеся собственниками жилых помещений, при получении мер социальной поддержки со стороны государства поставлены в неравное положение», — отмечают авторы инициативы.