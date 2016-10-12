Вологда, 12 октября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. На протяжении трех лет — с 2012 по 2015 год глава Бабушкинского района Александр Секушин неоднократно проходил стационарное лечение в местной больнице. При этом он не предоставлял по месту работы никаких больничных и получал зарплату, будто работал без перерывов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Эти факты выяснились в рамках прокурорской проверки бюджетного законодательства местной администрации.

«Желая получить заработную плату в полном объеме, действуя умышленно, из корыстных побуждений, глава района, используя свое служебное положение, скрыл факт нахождения на стационарном лечении и не представил по месту работы листки нетрудоспособности на свое имя. В результате чиновнику необоснованно была начислена и выплачена заработная плата в размере свыше 110 тысяч рублей, что причинило бюджету муниципального образования имущественный ущерб», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Максим Пегов.

Сейчас Следственный комитет возбудил по материалам прокурорской проверки уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения»).

Добавим, что это не единственный случай, когда главы районов Вологодчины попадают под следствие за финансовые махинации. Так, в апреле этого года экс-руководитель Усть-Кубинского района попался на взятке в 6 млн. Ранее глава администрации Сокола попал под следствие за строительство «нового аварийного» жилья для переселенцев. Также «в копилке» вологодских чиновников — поборы, злоупотребление должностными полномочиями и случаи растраты.