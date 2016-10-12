Уфа, 12 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «АНК «Башнефть» может досрочно прекратить полномочия Александра Корсика, занимающего должность президента компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Black Pilot АЗС «Башнефти» в Уфе

Заседание совета директоров состоится 13 октября. Также могут быть досрочно прекращены полномочия членов правления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть». Эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» по цене 329 млрд 690 млн рублей.