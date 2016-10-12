Токио, 12 октября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Пожар на энергоподстанции в префектуре Сайтама вызвал массовое отключение электричества в Токио, сообщает 12 октября Bloomberg.

tpsdave Пожарная машина

Около 350 тыс. домов в Токио остались без электричества. Две линии метро были обесточены. Подстанция, на которой произошло возгорание, принадлежит Tokyo Electric Power Co (TEPCO).

По данным Bloomberg, представители TEPCO заявили, что компания проводит расследование инцидента на энергоподстанции.