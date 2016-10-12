Кострома, 12 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Костроме прошел пикет против новой схемы движения общественного транспорта, который горожане называют «транспортной реформой». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Павел Ищенко ИА REGNUM Улица в Костроме

Большинство претензий к властям остались прежними: из-за непродуманности новой схемы нарушен график движения автобусов, возросло время их ожидания, и костромичи не могут точно спланировать время поездки и вынуждены мерзнуть на остановках; часть маршрутов отменили вовсе, хотя горожане пользовались ими долгие годы.

Более того, в пресс-службе партии отметили, что на общественные слушания выносился проект «реформы» в два этапа, чтобы замена транспорта, отмена и оптимизация маршрутов проходила постепенно, однако в итоге на головы костромичей свалились все изменения сразу, причем нового расписания не было известно до самого 1 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после шквала возмущения горожан в мэрии заявили, что проводят мониторинг ситуации. На заволжских маршрутах, где после проведения «реформы» все желающие просто не поместились в автобусы, запустили резервный транспорт. Взять под контроль выполнения перевозчиками установленного графика движения потребовал губернатор Сергей Ситников на совещании 11 октября. В целом глава региона положительно оценил новую схему движения общественного транспорта в областном центре, а в мэрии заявили, что полностью контролируют ситуацию.

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