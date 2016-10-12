Москва, 12 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Российские специалисты определили, что наиболее подходящем местом для посадки станции «Луна-25» («Луна-Глоб») является лунный кратер Манцини, об этом сообщил журналистам руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Gregory H. Revera Луна

По его словам, ученые также выбрали десять «запасных» мест для посадки зонда, из которых наиболее предпочтительны три кратера. Места для посадки миссии выбирались на основе ряда критериев, таких как уклон поверхности, радиовидимость и температурные условия.

Митрофанов подчеркнул, что правильно выбрать место посадки очень важно, так как станция должна будет приземлиться с правильным уклоном и не опрокинуться, а также иметь возможность для подзарядки батарей.

Запуск аппарата намечен на ноябрь или декабрь 2019 года в рамках Федеральной космической программы на 2016−2025 годы. Зонду предстоит исследовать область на южном полюсе Луны.