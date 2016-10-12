Петрозаводск, 12 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Прокуратурой Краснодарского края организована проверка причин заболевания детей из Петрозаводска, возвращавшихся поездом «Анапа — Санкт-Петербург — Петразоводск» с отдыха в детских оздоровительных лагерях «Глобус» (Анапа) и «Радость» (Туапсинский район). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе ведомства.

evrika.ru Лаборатория

По информации данных организаций летнего отдыха и оздоровления, местных учреждений здравоохранения и территориальных органов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на день выбытия детей, последние были здоровы, а среди детей, находящихся в настоящее время на отдыхе, заболевших нет. По результатам проведенных лабораторных исследований наличие кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии, у персонала лагеря не выявлено.

В настоящее время эпидемиологическое расследование Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжается.

Читайте также: После отдыха в санатории Анапы часть карельских детей госпитализирована