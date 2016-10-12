Сидней, Австралия, 12 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Австралии арестовали двух 16-летних подростков, которые подозреваются в терроризме. Как сообщает RT, спецоперация была проведена в Сиднее.

jarmoluk Пистолет в руках ребенка

По предварительным данным, задержанные молодые люди были вооружены ножами. Подробности ареста не сообщаются.

Отмечается, что сотрудники полиции ранее уже обращали внимание на одного из задержанных подростков, так как молодой человек отказался встать во время исполнения национального гимна во время одного из мероприятий в Австралии.

Тогда полиция выразила опасения, что подросток может заняться радикализацией своих одноклассников.