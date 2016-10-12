Красногорск, 12 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Заболеваемость гриппом в Подмосковье снизилась в 20 раз за последние 10 лет. Также за 10 лет в области увеличилось количество граждан, ежегодно делающих прививку от инфекции, сообщает РИАМО со ссылкой на кандидата медицинских наук, замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Надежду Россошанскую.

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«Если смотреть на первоначальные показатели заболеваемости гриппом в 2005 году и на данные прошедшего года, в Московской области зафиксировано снижение заболеваемости в 20 раз», — заявила Россошанская.

По ее словам, в прошлом году в области было зарегистрировано 1835 случаев заболевания гриппом, из них 1007 раз инфекцию получали дети.

«Десять лет назад начали с вакцинации от гриппа 800 тысяч человек, в 2015 году было вакцинировано от гриппа 1,6 миллиона человек в Подмосковье. Вакцинация — само собой разумеющееся мероприятие. Если ее охват будет не менее 75%, только тогда будет результат, будет снижение заболеваемости», — заключила Россошанская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца августа 2016 года от гриппа в Московской области было привито 402 844 жителя, в том числе 46,8 тыс. детей. Всего планируется привить более 2,5 млн жителей региона.