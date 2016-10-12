Красноярск, 12 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Правительство РФ подвело итоги всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». Четверку призеров составили Ставрополь, Уфа, Красноярск и Хабаровск, причем Красноярску досталось третье место.

ASever Красноярск. Коммунальный мост через р.Енисей

Как рассказала ИА REGNUM начальник отдела оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска Евгения Цесарская, города оценивались по внушительному списку параметров.

«Там достаточно большой список — 22 позиции: эффективность использования местного бюджета, направленного на развитие ЖКХ, повешение уровня благоустройства, качество озеленения и состояние улично-дорожной сети, объемы строительства жилья и ликвидация аварийного жилого фонда, транспортное обслуживание. Один из новых параметров — благоустройство на территориях рекреационного назначения, то есть в парках и скверах. Причем оценивается не просто состояние, а динамика», — подчеркнула она.

Цесарская напомнила, что в Красноярске за четыре года благоустроено порядка 124 скверов, более 100 га городской территории представляют собой либо объекты нового озеленения, либо реконструированные уже существующие скверы

«Этот конкурс мы проводим ежегодно и видим, что он становится все более популярным и мотивирует органы местного самоуправления развивать жилищно-коммунальное хозяйство, изучать и перенимать положительный опыт по благоустройству муниципальных образований», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Муниципальным образованиям, которые заняли призовые места в конкурсе, будут вручены дипломы правительства. Кроме того, по словам Цесарской, у конкурса есть призовой фонд, но распределение его средств начнется после того, как будут выбраны победители во всех шести категориях. «Сейчас подвели итог только по городам первой категории — административным центрам субъектов Федерации», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Высокая оценка облика Красноярска на всероссийском уровне — это наша общая победа. Это заслуга, прежде всего, всех красноярцев. Горожан, которые не словом, а делом стремятся создать в городе уют и комфорт, в том числе участвуя в конкурсе «Самый благоустроенный район».

Однако представители общественности критично оценивают благоустройство Красноярска.

Руководитель общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков в беседе с ИА REGNUM высказал мнение, что победа Красноярска скорее говорит о плачевном состоянии отрасли ЖКХ в России. «Смотря с чем сравнивать. Если мы говорим про жилищно-коммунальное хозяйство, состояние сетей, коллектора тепловодоснабжения, то на фоне всей остальной России, наверное, Красноярск выглядит чуть лучше. Но если смотреть в абсолютных показателях, то износ сетевого хозяйства довольно высокий: по электро‑ и тепловодоснабжению он достигает 55—60 процентов», — подчеркнул он.

По словам Казакова, собственники не содержат фонд должным образом. «Их главный аргумент — недостаточное финансирование, слишком низкие тарифы. Но это своеобразная игра в наперстки, поскольку у нас все ресурсоснабжающие организации стараются разделить доходные и убыточные сферы своего бизнеса. Это все равно, что в информационном агентстве редакцию выделить в отдельное юридическое лицо и заявить, что оно убыточно», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

В отношении озеленения города в беседе с ИА REGNUM ранее высказывался председатель общественной экологической палаты гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов. Он подчеркнул, что озеленение на бумаге и в действительности выглядит совершенно по-разному: презентация генплана содержит множество зеленых зон, а впоследствии в план вносятся поправки, отдающие эти зоны под застройку, в отчетах представляются внушительные цифры «компенсирующих посадок», но из посаженных деревьев выживает около трети.

В региональном отделении ОНФ сообщили, что планы по капремонту за 2014−2015 год не выполнены, да и в 2016 году программа капремонта также находится под угрозой невыполнения.

Напомним, Красноярск трижды (по итогам 2000, 2002 и 2006 годов) входил в тройку лидеров конкурса «Самое благоустроенное городское поселение России». А по итогам 2014 года город получил специальный приз Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения с формулировкой «за активную работу по улучшению технического состояния улично-дорожной сети и совершенствованию организации дорожного движения в муниципальном образовании».