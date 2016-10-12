«В России обстановка еще хуже, чем в Красноярске»
Красноярск, 12 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Правительство РФ подвело итоги всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». Четверку призеров составили Ставрополь, Уфа, Красноярск и Хабаровск, причем Красноярску досталось третье место.
Как рассказала ИА REGNUM начальник отдела оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска Евгения Цесарская, города оценивались по внушительному списку параметров.
«Там достаточно большой список — 22 позиции: эффективность использования местного бюджета, направленного на развитие ЖКХ, повешение уровня благоустройства, качество озеленения и состояние улично-дорожной сети, объемы строительства жилья и ликвидация аварийного жилого фонда, транспортное обслуживание. Один из новых параметров — благоустройство на территориях рекреационного назначения, то есть в парках и скверах. Причем оценивается не просто состояние, а динамика», — подчеркнула она.
Цесарская напомнила, что в Красноярске за четыре года благоустроено порядка 124 скверов, более 100 га городской территории представляют собой либо объекты нового озеленения, либо реконструированные уже существующие скверы
«Этот конкурс мы проводим ежегодно и видим, что он становится все более популярным и мотивирует органы местного самоуправления развивать жилищно-коммунальное хозяйство, изучать и перенимать положительный опыт по благоустройству муниципальных образований», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
Муниципальным образованиям, которые заняли призовые места в конкурсе, будут вручены дипломы правительства. Кроме того, по словам Цесарской, у конкурса есть призовой фонд, но распределение его средств начнется после того, как будут выбраны победители во всех шести категориях. «Сейчас подвели итог только по городам первой категории — административным центрам субъектов Федерации», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.
Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Высокая оценка облика Красноярска на всероссийском уровне — это наша общая победа. Это заслуга, прежде всего, всех красноярцев. Горожан, которые не словом, а делом стремятся создать в городе уют и комфорт, в том числе участвуя в конкурсе «Самый благоустроенный район».
Однако представители общественности критично оценивают благоустройство Красноярска.
Руководитель общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков в беседе с ИА REGNUM высказал мнение, что победа Красноярска скорее говорит о плачевном состоянии отрасли ЖКХ в России. «Смотря с чем сравнивать. Если мы говорим про жилищно-коммунальное хозяйство, состояние сетей, коллектора тепловодоснабжения, то на фоне всей остальной России, наверное, Красноярск выглядит чуть лучше. Но если смотреть в абсолютных показателях, то износ сетевого хозяйства довольно высокий: по электро‑ и тепловодоснабжению он достигает 55—60 процентов», — подчеркнул он.
По словам Казакова, собственники не содержат фонд должным образом. «Их главный аргумент — недостаточное финансирование, слишком низкие тарифы. Но это своеобразная игра в наперстки, поскольку у нас все ресурсоснабжающие организации стараются разделить доходные и убыточные сферы своего бизнеса. Это все равно, что в информационном агентстве редакцию выделить в отдельное юридическое лицо и заявить, что оно убыточно», — пояснил собеседник ИА REGNUM.
В отношении озеленения города в беседе с ИА REGNUM ранее высказывался председатель общественной экологической палаты гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов. Он подчеркнул, что озеленение на бумаге и в действительности выглядит совершенно по-разному: презентация генплана содержит множество зеленых зон, а впоследствии в план вносятся поправки, отдающие эти зоны под застройку, в отчетах представляются внушительные цифры «компенсирующих посадок», но из посаженных деревьев выживает около трети.
В региональном отделении ОНФ сообщили, что планы по капремонту за 2014−2015 год не выполнены, да и в 2016 году программа капремонта также находится под угрозой невыполнения.
Напомним, Красноярск трижды (по итогам 2000, 2002 и 2006 годов) входил в тройку лидеров конкурса «Самое благоустроенное городское поселение России». А по итогам 2014 года город получил специальный приз Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения с формулировкой «за активную работу по улучшению технического состояния улично-дорожной сети и совершенствованию организации дорожного движения в муниципальном образовании».