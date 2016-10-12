Киев, 12 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Вчера, 11 октября, на Донетчине и Луганщине противоборствующие стороны вели спорадические перестрелки с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов, гранатометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 12 октября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Viktor Kovalenko Обстреленная местность

В частности, источник в оперативном командовании Народной милиции ДНР заявил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 333 раза обстреляли позиции армии ДНР.

«За сутки зафиксировано 333 обстрела, из них 332 с применением запрещенных орудий», — сказал ДАН военный.

В свою очередь, глава райадминистрации Петровского района Донецка Максим Жуковский рассказал, что в результате ведения боевых действий восемь домов получили повреждения. «Стало известно о повреждениях домов на улицах Урожайная, 17,19,23, Амударьинская, 42, Финальная, 15, Павловского, 19а», — сказал Жуковский.

При этом в пос. Зайцево (под Горловкой) был поврежден один жилой дом. «По улице Обручева, 4, зафиксировано прямое попадание снаряда. Повреждения получили кровля и остекление», — подтвердил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала два нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. По данным военного ведомства, под обстрел из минометов калибра 120 мм и АГС попали позиции республиканцев в с.Калиново. «Потерь нет», — заверили в НМ ЛНР.

В свою очередь, 12 октября спикер пресс-центра «АТО», подполковник ВСУ Виктор Шубец отметил, что вчера войска ДНР и ЛНР 44 раза открывали огонь по позициям украинских войск.

По его словам, на Мариупольском направлении зафиксировано 34 обстрела со стороны ВС ДНР. Нарушая режим тишины, противник несколько раз открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по позициям ВСУ в Широкино и Водяном. При этом в направлении Тарамчука, Марьинки, Талаковки и Лебединского ВС ДНР использовали минометы 82 и 120 калибров.

«На Луганском направлении зафиксировано семь нарушений режима тишины. Противник предпринимал вооруженные провокации в районах Новоалександровки и Новозвановки. Силы АТО были обстреляны из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия, а также из минометов», — сказал Шубец.

Он также проинформировал, что на Донецком направлении состоялось три обстрела, в частности украинские войска в Авдеевке попали под огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. «По защитникам Новгородского зафиксирован огонь снайпера. Также в этом районе противник вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия», — рассказал подполковник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на Луганщине украинские силовики продолжают наращивать силы и средства, стягивая бронетехнику, РСЗО и личный состав. «9 октября из Северодонецка в направлении н.п. Новоайдар наблюдалось передвижение колонны военной техники противника в количестве 70 единиц. Из них: автомобильная техника — до 40 единиц, топливозаправщиков — 10 единиц, полевых кухонь — до восьми единиц, автобусов с личным составом — пять единиц, командно-штабных машин — три единицы, САУ на тралах — две единицы, внедорожников с установленными на них крупнокалиберными пулеметами — пять единиц, БМП-2 — до 10 единиц», — проинформировал Марочко.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 1 сентября «бессрочного прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже девятым с осени 2014 года по соблюдению режима тишины. Несмотря на это, в Донбассе так и не удалось обеспечить безопасность мирному населению. Люди продолжают гибнуть и получать ранения из-за ведения боевых действий с позиций, размещенных в густонаселенных кварталах.