Москва, 12 октября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Соглашения об авиагруппе РФ в Сирии благоприятствует России и ее воинскому контингенту, в то же время никак не ущемляя интересы САР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации.

mil.ru Российская авиация на авиабазе в Сирии

«Соглашение максимально благоприятствует России и ее воинскому контингенту, в то же время нисколько не ущемляя интересы Сирии. Им, прежде всего, решаются две взаимосвязанные задачи: усиливается поддержка союзника и обеспечивается безопасность России», — заявил Клинцевич.

В то же время соглашение выходит далеко за рамки сирийской проблематики и даже борьбы с международным терроризмом, считает сенатор. «Думаю, что его следует рассматривать в контексте общемировых проблем и вести речь о новом качестве позиционирования России не только в Сирии и на Ближнем востоке, но и в мире в целом», — подчеркнул он.

Размещение на авиабазе Хмеймим российской военной авиации на бессрочной основе — это первый, но далеко не последний шаг в этом направлении, уверен заместитель председателя комитета по обороне и безопасности. «Считаю, что сегодня Совет Федерации одобрил поистине историческое соглашение», — сказал он.

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Совет Федерации ратифицировал соглашение о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Документ закрепил договоренность о том, что вооружение, боеприпасы, оборудование ввозятся на территорию Сирии без взимания пошлин, при этом личный состав пересекает границу без досмотра и обладает иммунитетом от досмотра, обыска, ареста и прочих принудительных мер.

Состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской. При этом в соглашении подчеркивается, что «нахождение на территории САР российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».