Санкт-Петербург, 12 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Предварительное рассмотрение иска блокадницы Флоры Геращенко к комитету по культуре Санкт-Петербурга о демонтаже памятной доски пособнику Гитлера, финскому маршалу Карлу Маннергейму назначено на 17 октября в Куйбышевском районном суде северной столицы. Об этом сообщил представляющий интересы истца петербургский адвокат Илья Ремесло.

Доска Маннергейму по состоянию на 10 октября

«Готовлюсь к процессу. Это собеседование пока, решения сразу не будет, но что приняли и назначили быстро — хороший знак. Думаю, на решение выйдем в ноябре уже», — написал адвокат в своем микроблоге.

Ремесло также отметил, что в этом процессе ответчиком по иску является комитет по культуре, «и вариантов заявить о том, что он «ненадлежащий» — не будет».

Напомним, 27 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске петербуржца Павла Кузнецова к правительству города о нарушении закона в связи с установкой доски Маннергейму, посчитав, что власти Петербурга не имели отношения к появлению доски. Сторона истца намерена обжаловать этот вердикт в городском суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября жительница Мурманска Флора Геращенко, которая в детском возрасте пережила блокаду Ленинграда, требует от комитета по культуре Санкт-Петербурга выполнить возложенные на него функции и демонтировать незаконную памятную доску Карлу Маннергейму.

Пожилая женщина требует убрать доску, в соответствии с законом Санкт-Петербурга о мемориальных досках и постановлением городского правительства, возлагающим обязанности демонтировать незаконно установленные объекты такого рода на городской комитет по культуре.

Напомним, прокуратура Санкт-Петербурга ранее подтвердила, что при установке доски Маннергейму требования городского закона о мемориальных досках не соблюдены.

Власти Санкт-Петербурга на неопределенный срок продлили работу комиссии, образованной в начале сентября городским комитетом по культуре для изучения вопроса о мемориальной доске Карлу Маннергейму на Захарьевской улице.