Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Власти Петропавловска-Камчатского выделили более 1,5 миллиона рублей на 195 светодиодов к подготовке города к новогодним праздникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении благоустройства.

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По словам чиновников, уже заключен контракт на поставку 195 светодиодных украшений, которые к установят на столбах наружного освещения. Эти украшения будут дополнением к уже имеющимся на складах почти тысячу световых конструкций.

Также планируют изменить имидж новогодней ёлки — для её украшения будет закуплено 60 новых светодиодных звездочек и колокольчиков.