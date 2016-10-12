Пекин, 12 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Китай с 18 по 21 октября, сообщает 12 октября Reuters.

Presidential Communications Operations Office Родриго Дутерте

Дутерте получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним, 7 октября по приказу президента Родриго Дутерте были остановлены ежегодные совместные военно-морские учения Филиппин и США.

Позднее министр обороны Дельфин Лоренсана заявил журналистам, что руководство страны планирует окончательно отказаться от военного сотрудничества с Америкой — в том числе отменяются все ежегодные учения, военные патрули в Южно-Китайском море, и «постепенно» будет выведен весь военный контингент США с территории Филиппин.

Президент Филиппин заявил, что готов заключить союз с Россией и Китаем.