Екатеринбург, 12 октября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. На Урале часть абонентов одного из крупных региональных операторов лишилась связи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

edar Мобильный телефон

У некоторых абонентов работала мобильная связь, но отсутствовал выход в интернет. При этом часть абонентов сообщила, что им не удаётся даже разговаривать по сотовому телефону. Проблема затронула в том числе и сотрудников пресс-служб. В социальных сетях они сообщают о невозможности дозвона на свой мобильный и предлагают звонить по городским телефонам.

По данным представителей компании «Мотив», причиной аварии могла стать хакерская атака. Проблема затронула абонентов в Свердловской области и в некоторых других регионах Урала. Сейчас специалисты устраняют последствия ЧП. У некоторых абонентов связь уже появилась. В компании оставшимся без связи клиентам уже пообещали компенсации.