Москва, 12 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро снизились к рублю в начале торгов 12 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

По состоянию на 10:00 мск, курс доллара США снизился к рублю на 12 копеек и составил 62,54 рубля. Евро потерял 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 69,13 рубля.

Как ранее соощало ИА REGNUM, 12 октября аналитик ГК Инстафорекс Игорь Ковалев заявил, что российской валюте предстоит столкнуться с двумя факторами риска. Нужно учесть данные отчёта Минэнерго США о запасах нефти и протокол Федрезерва. «Если тон ФРС будет носить «агрессивный» окрас, покупатели доллара активизируются. Это может создать условия для дальнейшего восстановления доллара с ближайшей целью на 62,90 рублей», — сказал он.