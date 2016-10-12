Вашингтон, 12 октября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Глава США Барак Обама подверг резкой критике кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и призвал республиканцев официально отказать миллиардеру в поддержке, передает «Би-би-си».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Выступая на митинге в поддержку кандидата в президенты США от партии демократов, Обама ни разу не назвал Трампа по имени, однако несколько раз повторил, что тот не является подходящим кандидатом на пост главнокомандующего США и не сможет представлять «величайшую демократию в мире».

«Ни по своему темпераменту, ни по уровню своей подготовки и знаний, ни по желанию получить эти знания, ни по своей честности он не годен для того, чтобы быть президентом», — заявил Обама.

Также американский лидер добавил, что Трамп подвергает сомнению такие ценности, как толерантность, следование правовым процедурам и взаимное уважение. Но таким образом, отметил Обама, «наша демократия не работает».