Лондон, 12 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Наиболее низкооплачиваемые работники Великобритании могут лишиться до 800 фунтов стерлингов в год к концу десятилетия в результате выхода страны из состава ЕС, заявили авторы нового доклада организации Resolution Foundation. Об этом сообщает The Independent.

По данным экспертов, отсутствие уверенности в экономическом росте после референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС может сократить средний рост заработной платы, что оказывает влияние на минимальный размер оплаты труда.

Исследование организации было опубликовано после того, как Министерство финансов страны заявило, что Великобритания может потерять до 66 млрд фунтов стерлингов в год, если правительство выберет вариант «жесткого Brexit», при котором, как указала Тереза Мэй, основное внимание будет уделяться контролю за миграцией, а не доступу на единый рынок ЕС.

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В организации считают, что минимальный размер оплаты труда в час снизится на 10 пенсов из-за ослабления роста заработной платы. Это будет означать, что в 2017 году наиболее низкооплачиваемые работники страны будут получать меньше на 200 фунтов стерлингов. К 2020 году эта сумма достигнет 780 фунтов.