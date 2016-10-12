Таллин, 12 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Фракция крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Эстонии в парламенте страны выступила с инициативой объявить главе правительства, председателю правящей праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвасу вотум недоверия. Об этом сегодня, 12 октября, сообщило эстонское Raadio 4.

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Отмечается, что поводом для такого решения послужило решение правящей коалиции назначить представителем страны в Европейскую счетную палату ЕС депутата от союза правых партий «Отечество-Республика» Юхана Партса. По оценке оппозиционных политиков, Партс, будучи в свое время премьер-министром, принимал ошибочные и вредные для национальной экономики решения, которые нанесли Эстонии многомиллионный ущерб.

По словам лидера фракции Кадри Симсон, поводом к объявлению импичмента премьер-министру является не только то, что правительство тянуло с назначением нового представителя страны в счетной палате 11 месяцев, но и выбор в пользу Партса. «Партс, будучи министром, не раз демонстрировал, что в своей деятельности не придерживается европейских норм принятия решений», — отметила она. По мнению центристов, Партс не способен контролировать и отвечать за происходящее в его сфере ответственности.

В качестве примера его просчетов названы проблема паромного сообщения материковой части страны с островами, а также банкротство национального авиаперевозчика Estonian Air. Симсон отметила, что для выражения вотума недоверия правительству Таави Рыйваса необходимы голоса не только всех оппозиционных партий, но и представителей правящий партий, которых она призвала к «трезвой оценке реальности».

В поддержку центристов уже выступила Эстонская Консервативная Народная партия, глава которой Мартин Хельме считает, что назначение Партса является «недружественным актом по отношению к обществу», так как он «связан с сотнями миллионов евро госсредств, которые куда-то пропали». Политик выразил сомнение в прохождении вотума недоверия в парламенте, так как, по его оценке, правящий триумвират Реформистской, Социал-демократической партий и Союза правых партий «Отечество — Республика» демонстрирует желание сохранить существующий порядок.

Предложение центристов поддержал и председатель оппозиционной Свободной партии Андрес Херкель, который назвал решение правительства «неприглядным» в свете вступления в должность нового президента Эстонии Керсти Кальюлайд. По мнению Херкеля, размен в Счетной палате ЕС бывшего представителя Эстонии Кальюлайд на Партса выглядит как «политическая сделка».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Керсти Кальюлайд до выбора ее 3 октября 2016 года президентом Эстонии с 2004 года работала в структуре Счетной палаты Евросоюза, а до этого была не только членом партии «Исамаалийт» (ныне — Союз правых партий «Отечество — Республика» IRL), но и советником премьер-министра страны от этой партии Марта Лаара.

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