Москва, 12 октября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила снижение зависимости экономики России от цены на нефть.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Российская экономика продолжает зависеть от нефти, но эта зависимость снизилась», — заверила председатель Банка России в интервью Bloomberg TV.

При этом, по ее словам, нефть остается также «основным каналом», через который внешние потрясения и события воздействуют на ситуацию внутри России.

Кроме того, по ее словам, цены на нефть и обменный курс рубля не являются единственными факторами, которые Банк России учитывает при принятии своих решений. «Ни цены на нефть, ни обменный курс не могут являться единственным спусковым механизмом при принятии решения», — говорит Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание на возможность быстрее снизить ключевую ставку — при условии роста нефти и рубля. «Если цена на нефть будет выше, то это может привести к более крепкому рублю, соответственно, через валютный канал это может повлиять на более быстрое снижение инфляционных ожиданий, снижение инфляции. Тогда мы сможем смягчать нашу денежно-кредитную политику гораздо быстрее», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мировые цены на нефть растут в среду в ожидании итогов неформальной встречи ОПЕК и других нефтедобывающих стран, которая пройдет позднее в Стамбуле, свидетельствуют данные торгов.

Президент РФ Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе заявил, что Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.