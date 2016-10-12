Таллин, 12 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. С 11 по 14 октября премьер-министр Эстонии, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас во главе бизнес-делегации совершает официальный визит в Швецию и Данию, где принимает участие в различных бизнес-мероприятиях. Об этом ИА REGNUM сегодня, 12 октября, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что в рамках визита Рыйвас встретится с официальными лицами и затронет самый широкий круг вопросов.

Riigikantselei Таави Рыйвас

Так, в Швеции он обсудит развитие экономических отношений двух стран с премьер-министром Стефаном Лёвеном и министром цифрового развития Петером Эрикссоном, а также встретится с крупнейшими зарубежными инвесторами Эстонии. Премьер посетит ряд шведских предприятий и выступит на конференции Digital Transformation.

В Дании Рыйвас обсудит сотрудничество двух стран в области обороны и экономические связи. Он встретится с председателем парламента Пией Кьерсгор, премьер-министром Ларсом Лёкке Расмуссеном и министром обороны Петером Кристенсеном. Премьер-министр Эстонии выступит с докладами на бизнес-семинаре Промышленной палаты Дании, в клубе руководителей высшего звена Дании и перед сообществом датских стартапов. Премьер-министр выступит также на эстоно-датском форуме дизайнеров, встретится с зарубежными инвесторами и местной эстонской общиной.

Во время визита премьер-министра Рыйваса сопровождает бизнес-делегация из представителей 31 предприятия. Визит бизнес-делегации подготовлен в сотрудничестве с Фондом содействия развитию предпринимательства Эстонии (EAS).