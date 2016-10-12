Мадрид, 12 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Реал» (Мадрид) в ближайшее время планирует продлить контракт с немецким полузащитником команды Тони Кроосом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Steindy Тони Кроос

По данным издания, «королевский клуб» предложит хавбеку сборной Германии подписать контракт до 2022-го года. При этом зарплата самого футболиста составит 20 миллионов евро в год.

Отметим, что если стороны договорятся, Тони Кроос станет самым высокооплачиваемым немецким игроком в истории.

Напомним, Кроос перешел в «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году.