Тегеран, 12 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В 2015 году экспорт государств, входящих в состав ОЭС, составил $411 млрд, импорт — $433 млрд, передает агентство MehrNews со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

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Первое место занимает Турция, экспортируя товаров на $157 млрд, при этом импортируя — на $242 млрд. Основными ввозимыми в Турцию товарами стали нефть, газ, товары машиностроения, химической промышленности и пластмассы. Текстиль, хлопок, ткани, железо и сталь составили турецкий экспорт.

На втором месте расположился Иран. Исламская республика экспортировала товаров на $88,8 млрд, а импортировала — на $51 млрд. Нефть, газ, продукты нефтехимии и пищевой промышленности составили основу иранского экспорта, в то время как автомобили, оборудование, автозапчасти, животные продукты, бобы и товары химической промышленности стали главными импортируемыми товарами. Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Афганистан идут в этом списке вслед за Турцией и Ираном.

На конец октября 2016 г. в Тегеране запланировано проведение седьмого заседания Глав таможенных служб ОЭС. Ранее сообщалось, что на встрече государства-члены сосредоточатся на укреплении таможенного сотрудничества, упрощении торговых процедур, а также борьбе с контрабандой. Организация экономического сотрудничества образована в 1985 г. Ираном, Турцией и Пакистаном для укрепления экономического, технического и культурного сотрудничества. В 1992 г. в организацию вступило семь новых членов: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.