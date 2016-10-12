Москва, 12 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Рубль столкнется с двумя факторами риска, прогнозирует аналитик ГК Инстафорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Во-первых, Минэнерго США опубликует отчет о запасах, которые вполне могут отразить рост после шести недель сокращения и, соответственно, надавить на котировки «черного золота». А во-вторых, Федрезерв представит протокол своего прошлого заседания. Если тон ФРС будет носить «агрессивный» окрас, покупатели доллара активизируются. Это может создать условия для дальнейшего восстановления доллара с ближайшей целью на 62,90 рублей», — отметил аналитик.

В ходе торгов накануне рублю пришлось уступить позиции иностранным конкурентам. Российская валюта последовала за нефтью Brent, которая отскочила от годовых максимумов и потеряла в цене свыше 1%, говорит он. «На этом фоне рубль ослаб на 1% и 0,4% к доллару и евро соответственно. Наша валюта на сей раз не смогла противостоять натиску доллара вкупе с дешевеющей нефтью», — отмечает эксперт.

Поводом для фиксации прибыли в сырьевом сегменте послужили противоречивые заявления ключевых нефтеэкспортеров, констатирует аналитик. «Так, глава «Роснефти» Игорь Сечин дал понять, что не видит оснований для замораживания нефтедобычи его компанией. А генсек ОПЕК заявил, что потенциальное соглашение о заморозке, если будет достигнуто, продлится не более шести месяцев, после чего его условия будут пересмотрены. Все это поубавило оптимизма на рынке, что создало условия для продаж Brent и российской валюты», — пояснил Ковалев.