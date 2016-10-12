Москва, 12 октября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Экономика России стала в меньшей степени зависеть от цен на нефть, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV.

ptra Нефть

«Российская экономика продолжает зависеть от нефти, но эта зависимость снизилась», — отметила она.

По словам Набиуллиной, ни стоимость нефти, ни обменный курс рубля не являются теми единственными факторами, которые влияют на принятие решений Банком России. Она также добавила, что в отечественной экономике продолжается модернизация после резкого падения мировых цен на нефть.