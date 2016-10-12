Санкт-Петербург, 12 октября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. ФИФА стала испытывать меньше тревог относительного готовности стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга и перевела его из «красной» в «жёлтую» зону. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» сенатор Вадим Тюльпанов, который возглавляет Временную комиссию Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

По словам Тюльпанова, в прошлом — спикера Заксобрания Санкт-Петербурга, — после августа, когда на стадионе появился новый генподрядчик, «можно определенно утверждать — динамика строительства улучшилась».

Сенатор отверг разговоры о том, что петербургский стадион якобы не успеет подготовиться к приёму матчей Кубка Конфедераций 2017 года (этот турнир традиционно предваряет чемпионаты мира).

«Для тех, кто так думает, могу сообщить, что питерский стадион переведён ФИФА из так называемой красной зоны в «жёлтую зону». Это означает, что тревог у проверяющих ФИФА стало меньше», — сказал Тюльпанов.

По его словам, стадион будет сдан, как и намечалось, в декабре 2016 года, но пусконаладочные работы будут проводиться еще в январе-феврале следующего года. Данная схема согласована с ФИФА.

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Тюльпанов также напомнил, что строительство стадиона в Петербурге сопровождалось «целой чередой форс-мажоров».

«Несколько раз менялся подрядчик — раз. Два — японский архитектор, проектировавший стадион, через полгода после начала строительства умер. Соответственно, нельзя было добиться получения детальных чертежей — пришлось проектировать заново и другим людям. Прибавьте кризис 2008 года, деноминация рубля», — перечислил сенатор.

При этом он не испытывает сомнений, что стадион на Крестовском острове примет и матчи Кубка Конфедераций, и игры Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министр спорта РФ Виталий Мутко посетил «Зенит-Арену» вместе с экспертом FIFA и остался удовлетворён увиденным. «Абсолютно тревоги за судьбу стадиона нет. Есть ресурсы, есть силы, есть чёткая организация работ», — сказал тогда министр спорта.

«Я понимаю, что у нас у всех наболело с этим стадионом, и на пару-тройку лет мы в политике его потеряли, но стадион будет достроен», — заявил Мутко. На его взгляд, власти Петербурга справляются с поставленными задачами.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове началось в 2007 году. Его окончание переносилось несколько раз и в настоящий момент запланировано на конец декабря 2016 года. Проект корректировался несколько раз, первоначальная стоимость составляла 6,7 млрд рублей. В июне 2016 года смета строительства стадиона составила 39,2 миллиарда рублей.

В августе Смольный заключил два госконтракта с новым генподрядчиком стадиона — ОАО «Метрострой». Стоимость собственно достройки «Зенит-Арены» оценена в 5,4 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей предполагается потратить на то, чтобы привести в порядок прилегающую территорию на Крестовском острове. К 15 октября намечено закончить все «грязные» работы внутри чаши и снять защитные пологи с трибун.