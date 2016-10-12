Москва, 12 октября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет на создание иностранными и международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России, российских юридических лиц либо участие в них, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

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Авторы напоминают, что уже определены порядок и последствия признания деятельности иностранных и международных неправительственных организаций нежелательной на территории Российской Федерации, в том числе «в части запрета создания такими организациями структурных подразделений иностранных или международных неправительственных организаций и прекращение в определенном законодательством Российской Федерации порядке деятельности ранее созданных (открытых) на территории Российской Федерации таких структурных подразделений».

В правительстве обратили внимание на то, что сейчас законодательством Российской Федерации не установлен запрет на создание указанными организациями российских юридических лиц.