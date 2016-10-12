Веллингтон, 12 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум.



Алексей Саврасов. Зима. 1887

Минувшей ночью в южных районах Эрроутаун и Гленорчи прошли сильнейшие снегопады, сообщает издание Stuff 12 октября. Некоторые дороги вокруг Гленорчи до сих пор остаются закрыты для проезда. Снегопад также вызвал отключение электричества в отдельных районах. Эрроутаун был без электричества до 11 утра.

Очевидцы рассказывают, что после ночного снегопада начали надламываться деревья. По словам жительницы района Эрроутаун, такое происходит впервые за 15 лет.

Снежные завалы в районе Квинстауна вызвали кратковременные перебои с электричеством, падение деревьев, а также несколько аварий. Полиция просит водителей незамедлительно сообщать властям о завалах и упавших деревьях.

В Квинстауне около 200 домов остались без электричества. Ремонтные работы шли всю ночь, специальные бригады очищали высоковольтные линии от снега, на данный момент электричество восстановлено почти на всех участках. В Гленорчи водителей просят быть крайне осторожными, из-за резкого падения температуры до 0 градусов и большого количества снега на дорогах, перемещение на автомобиле может быть опасным. Все дорожные бригады района мобилизованы на очищение дорог от снега.

Владелец виноградника в городе Гиббстон Тимбо Дикер рассказал, что ему пришлось спасать свои ветрогенераторы посреди ночи. «Я увидел, как начался снег с дождем, потом поднялся ветер и повалили огромные хлопья снега. Я подумал, что надо спасать ветряки, и побежал на улицу», — рассказал он. Весной ветрогенераторы переводятся в автоматический режим и запрограммированы на прекращение работы при низкой температуре. Однако работа в снегопад может вывести их из строя. В Гиббстоне установлено 30 устройств, стоимостью $70 тыс. каждое. «Мы очень спешили, чтобы спасти все генераторы, и все закончили к 1 ночи», — пояснил Дикер. Сильный снегопад в это время года был бы не опасен для виноградников, однако из-за теплой погоды растения уже выпустили почки. Снег и холодная температура могут повредить будущему урожаю.

В отличие от снежной погоды на юге, на севере температура держится около 17−19 градусов, аномальных изменений не ожидается.