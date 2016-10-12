Каракас, 12 октября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Сборная Венесуэлы по футболу на своем поле уступила команде Бразилии в рамках квалификации ЧМ-2018. Встреча, прошедшая 11 октября на стадионе «Олимпико Метрополитано» в Мериде, завершилась со счетом 0:2.

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Счет в матче был открыт уже на восьмой минуте — автором гола стал Габриэль Жесус. На 53-й минуте Виллиан, поразивший точным ударом ворота гостей, установил окончательный счет в матче.

После десяти матчей отборочного турнира сборная Бразилии пока занимает первое место в таблице, имея в активе 21 очко. Команда Венесуэлы, набравшая 2 балла, находится на 10-й позиции.

Отборочный турнир ЧМ-2018. Южная Америка. 10-й тур

Венесуэла — Бразилия — 0:2.

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