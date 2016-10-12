Варшава, 21 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Мигрантка из Ирака, которая нелегально пересекла границу Белоруссии и Польши и скрывалась недалеко от неё на территории Люблинского воеводства Польши, родила ребенка прямо в лесу. Об этом журналистам Polskie Radio сообщила Крыстына Якимик-Ярош из подляского подразделения польской Пограничной службы.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

По словам Якимик-Ярощ, о данном событии пограничникам сообщили жители близлежащей деревни Чепеле, которые стали случайными свидетелями родов.

«Туда был отправлен патруль, который обнаружил на месте группы из нескольких иностранцев. И среди этих иностранцев наши сотрудники заметили окровавленную женщину, которая, как выяснилось, действительно только что родила ребенка. Её доставили в ближайшую больницу», — добавила она.

Представительница польской Пограничной службы напомнила, что это не единственный подобного рода случай. В начале октября гражданка Конго родила на границе Польши и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.