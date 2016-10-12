Москва, 12 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Локальная коррекция в ценах на нефть и ухудшение аппетита к риску на глобальных рынках в ходе торгов накануне привели к снижению курса российской валюты. После двухнедельного роста цены на нефть вчера взяли некоторую паузу, снизившись в рамках 1%, говорит аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«По оценке Международного Энергетического агентства (МЭА), в сентябре мировое предложение нефти выросло на 0,6 млн барр/сутки, добыча внутри ОПЕК составляет рекордные 33,64 млн барр/сутки, добыча за пределами ОПЕК в первую очередь за счет России и Казахстана увеличилась на 0,5 млн барр/сутки. Таким образом, пока мы видим как объемы предложения на реальном рынке нефти постепенно увеличиваются, а все разговоры о предполагаемой заморозке объемов добычи со стороны картеля и независимых производителей пока остаются лишь разговорами», — констатировал он.

На днях свои противоположные прогнозы относительно возможности достижения в скором времени баланса на реальном рынке нефти представили два института — Goldman Sachs и МЭА, напомнил эксперт. «Эксперты Goldman Sachs считают, что любого сокращения объемов добычи нефти со стороны ОПЕК и независимых производителей не хватит для балансировки рынка в 2017 году. Эксперты отмечают рост добычи в Ливии, Нигерии и Ираке, что не позволит, по их мнению, сбалансировать спрос и предложение в следующем году. Более того, эксперты отмечают, что в случае установления жестких квот на добычу нефти картелем нарастить объемы предложения могут североамериканские производители, что также в перспективе может давить на цену», — полагает аналитик.

МЭА же придерживается другой точки зрения. По их мнению, совместные действия России и ОПЕК могут способствовать нахождению баланса, а рост мирового спроса на 1,2 млн барр. ускорит этот процесс, рассказал Поддубский.

«Рынок на данном этапе переоценивает значимость предстоящей ноябрьской встречи ОПЕК, и по факту встречи велика вероятность того, что нас ждет разочарование. Логично большее внимание уделять статистике по запасам и добыче нефти в США, как реальным показателям, отражающим перспективы достижения баланса на нефтяном рынке. Возможность восстановления добычи нефти в США на горизонте четвертого квартала — это риск увидеть заметную коррекцию в нефтяных контрактах», — отметил он. На дальнейший среднесрочный рост цен на нефть пока рассчитывать вряд ли рационально, краткосрочно же, безусловно, попытки вновь обновить максимумы года при соответствующем новостном фоне вполне возможны, подчеркивает Поддубский.

Что касается российской валюты, то аппетит к риску в ходе торгов 11 октября оказал давление на рубль, считает аналитик. «Пара доллар/рубль вчера подрастала до максимумов прошлой недели в районе 62,80 руб/долл., и, если в ближайшие дни мы увидим взятие этой отметки, следующей целью по рублю может стать отметка в 64 рубля за доллар», — резюмировал он.