Владимир, 12 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Глава Минспорта Виталий Мутко против того, чтобы ГТО заменило уроки физкультуры в школах. Об этом министр заявил в ходе встречи со студентами-обладателями золотых знаков отличия ГТО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ГТО

«В программе общеобразовательных школ три обязательных часа физкультуры в неделю, в ходе них обязательно будут рассказывать о комплексе ГТО. Однако мы не хотим, чтобы это заменило обычные занятия физической культурой», — сказал Мутко.

Он заверил, что «как обязательный урок ГТО не будет введен в программу общеобразовательных школ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение о возрождении распространенной во времена СССР практики сдачи норм ГТО было принято в 2014 году.