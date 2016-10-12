Бишкек, 12 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Инициаторы законопроекта о внесении поправок в Конституцию Киргизии направили в Конституционную палату Верховного суда республики заявление с просьбой рассмотреть этот документ на соответствие положениям действующего Основного закона страны, пишет «Вечерний Бишкек».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Госорган выслушал мнения сторонников и противников конституционных изменений, изучил представленный документ и установил, что он не противоречит принципам демократического правового государства и правам человека и гражданина.

Отмечается, что законопроект рассматривался по трем основным аспектам. «Это фундаментальные права и свободы человека и допустимость их ограничений, принципы демократического, правового, светского государства, порядок внесения изменений в Конституцию страны. По всем трем моментам противоречий не выявлено», — уточнило радио «Азаттык».

ИА REGNUM напоминает, что ряд фракций парламента Киргизии по просьбе президента Алмазбека Атамбаева инициировали проект закона о проведении референдума по вопросу о внесении в Конституцию республики ряда изменений, основные из которых должны усилить роль правительства, сделав его более независимым от других органов власти. В то же время противники внесения поправок в Основной закон — местная политическая оппозиция и прозападные НПО, — выступают против такой инициативы, обосновывая это тем, что в стране действует мораторий на изменения Конституции до 2020 года, а также тем, что они приведут к «авторитаризмупремьер-министра».